Der Protagonist in Anata no Shikihime Kyouikutan

Nachdem wir Informationen über die Prinzessinnen aus Anata no Shikihime Kyouikutan (Your Four Knight Princesses Training Story) erfahren haben, ist heute der Protagonist an der Reihe, über dessen Rolle noch einige Details bisher fehlten. Ihr schlüpft in die Rolle eines Ritters, der als „Instructor Knight“ als Ausbilder für die vier Prinzessinnen dient. Ob der Ritter männlich oder weiblich sein soll, diese Wahl liegt bei euch.

Ihr bestimmt nicht nur das Geschlecht, sondern auch die Stimme und die Persönlichkeit. Zu diesen Eigenschaften gehören gewissenhaft/ehrlich, gebildet/schüchtern, schroff/wild und extrem pervers. Je nach ausgewählter Persönlichkeit reagieren die Damen in den Szenarien anders auf euren Charakter in den Gesprächen. Allerdings sorgen diese Unterschiede nicht für eine größere Änderung der Geschichte. Im Anschluss bestimmt ihr das Aussehen, wobei verschiedene Gesichtsvarianten zur Auswahl stehen.

Als Ritter nutzt der Protagonist ein Schwert, seine Kampfkraft ist sehr ausgeglichen. Er teilt nicht nur gut aus, sondern besitzt auch eine gute Verteidigung. Indem ihr den Prinzessinnen Anleitungen für das Gefecht erteilt, gewinnt ihr Objekte, die sich „Knowledge Materia“ nennen. Mit diesen Objekten verbessert ihr die Parameter der Damen und durch ihre Verwendung erhaltet ihr Punkte, mit denen ihr eure eigene Figur stärkt.

Im Menü findet ihr ein Tagebuch, das euch mit nützlichen Informationen ausstattet und Hinweise über die aktuelle Stage liefert. In Japan erscheint der Titel am 8. März 2018 für PlayStation 4, Nintendo Switch und PlayStation Vita.

via Gematsu