Dynasty Warriors 9: Video präsentiert die offene Welt

Zuletzt präsentierte uns Koei Tecmo einen Übersichtstrailer zu Dynasty Warriors 9, der einen grundlegenden Überblick über den neuesten Teil der Musou-Reihe bot. Mit einem neuen japanischen Gameplay-Video geht man nun noch einmal intensiv auf die wichtigste Neuerung der langjährigen Reihe ein, nämlich die offene Spielwelt. In etwa sieben Minuten zeigt man euch, was euch dort erwartet: „Playing Around in the Open World“ ist der Titel.

Dynasty Warriors 9 erscheint am 13. Februar 2018 für PS4 und Xbox One sowie für PCs via Steam.

via Gematsu