Der Launchtrailer zu Dragon Ball FighterZ

In wenigen Tagen können sich Dragon-Ball-Fans auf spektakuläre Kämpfe freuen, denn Ende dieser Woche erscheint Dragon Ball FighterZ für PlayStation 4, Xbox One und PCs. Bandai Namco veröffentlichte vorab natürlich den obligatorischen Veröffentlichungstrailer, den ihr unten sehen könnt.

Dragon Ball FighterZ ist der Inbegriff dessen, was Dragon Ball so beliebt macht: spektakuläre Kämpfe zwischen mächtigen Charakteren. In Zusammenarbeit mit Arc System Works bietet das Spiel beeindruckende Anime-Grafiken und Gameplay, das leicht zu lernen, aber schwer zu meistern ist. Neben einem exklusiven Story-Modus bietet Dragon Ball FighterZ vor allem 3-gegen-3-Tag-Team-Kämpfe und zahlreiche weitere Online-Features.