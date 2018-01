A.O.T. 2: Neuer kompetitiver Online-Modus vorgestellt

Koei Tecmo hat neue Details zu den Online-Features aus A.O.T. 2 (Attack on Titan 2) veröffentlicht. Erstmals können Spieler auch menschliche Gegner finden. Der kooperative Spielmodus aus dem Vorgänger kehrt zurück und wird zusätzlich durch einen neuen Spieler-gegen-Spieler-Modus ergänzt. Spieler kämpfen gegeneinander und positionieren sich in der Rangliste.

Im neuen kompetitiven Multiplayer-Modus Annihilation fechten zwei Teams mit jeweils vier Scouts um die höchste Punktzahl innerhalb eines festgelegten Zeitlimits. Um dies zu erreichen müssen die Spieler in ihren Teams zusammenarbeiten und einen koordinierten Angriff auf die Schwachpunkte der mächtigen Titanen starten. Zusätzlich können Punkte auch in den eigenen Basen gewonnen werden. Hierzu können die Teams an speziellen Standorten eine Basis aufbauen und gegen das andere Team verteidigen.

Im Annihilation-Mode müssen die Spieler nicht nur Punkte für das eigene Team gewinnen, sondern gleichzeitig das gegnerische Team daran hindern. Dazu können diverse Items genutzt werden, wie die Numbing-Bullets, die Spieler aus dem gegnerischen Team vorübergehend lahm legen, oder Paint-Bullets, die den gegnerischen Bildschirm und die Minikarte kurzzeitig verdecken. Wenn sich die Rundenzeit dem Ende nähert, werden die verdienten Punkte verdoppelt und ermöglichen es so einem gut zusammenarbeitenden Team, das Ruder im Kampf um den Highscore herumzureißen.