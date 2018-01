Nintendo Switch überholt Wii-U-Verkaufszahlen in Japan

Nintendo Switch verkauft sich in Japan nicht nur besser als einst PlayStation 2 und ist in den USA die am schnellsten verkaufte Konsole aller Zeiten. In Japan knackte die Konsole nun pünktlich zum Jahreswechsel den nächsten Meilenstein, der allerdings bereits vorhergesagt wurde.

Wie die Famitsu berichtet, hat sich Nintendo Switch in der letzten Verkaufswoche 2017 in Japan weitere 115.255 Mal verkauft. Nintendo Switch hat damit in den zehn Monaten seit Release in Japan 3.407.158 Geräte verkaufen können. Nintendo Wii U steht bis heute – also über die gesamte Lebensspanne hinweg – bei 3.301.555 Geräten. Wii U kam letzte Woche laut Famitsu übrigens auf landesweit 69 verkaufte Konsolen.

via ResetEra