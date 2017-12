Der Europa-Termin für A.O.T. 2 steht fest

Koei Tecmo hat den Europa-Termin für Attack on Titan 2 bekanntgegeben, das hierzulande wie schon der Vorgänger aus Lizenzgründen als „A.O.T. 2“ erscheint. Das Spiel erscheint am 20. März 2018 in Europa für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PCs.

Zusätzlich veröffentlichte Koei Tecmo auch einen neuen Trailer, der aus dem Anime bekannte Charaktere wie Marlo Freudenberg und Mina Carolina im rasanten Kampf gegen die verschiedenen Titanen-Klassen zeigt.