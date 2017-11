Neuer Charakter-Trailer zu Dragon’s Crown Pro

By

Mit dem zweiten Charakter-Trailer zu Dragon’s Crown Pro widmet sich Atlus nach dem Fighter in dieser Woche der Amazone. Was sie drauf hat, zeigt euch der nachfolgende Trailer! Außerdem gibt es eine Hörprobe in das neue Orchestra-Album, das Teil der japanischen Limited Edition ist.

Die neue PlayStation-4-Version Dragon’s Crown Pro wird 4K-Auflösung unterstützen und bietet einen neu aufgenommenen orchestralen Soundtrack. Außerdem gibt es Cross-Play-Funktionen mit den alten PS3- und PS-Vita-Versionen. Eine Ankündigung für den Westen gibt es noch nicht, doch die japanische Version bietet bereits eine englische Sprachauswahl.

In Japan erscheint der Titel am 8. Februar 2018 für PlayStation 4.

Amazone-Trailer

Orchestra-Album-Sample

via Gematsu