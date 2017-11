Launchtrailer zu Monster of the Deep: Final Fantasy XV

Seit heute ist Monster of the Deep: Final Fantasy XV erhältlich, ein Virtual-Reality-Erlebnis aus dem Final-Fantasy-XV-Universum. Das Spiel basiert auf den Angeleinlagen aus Final Fantasy XV. Als Spieler unternehmt ihr mit Noctis und seinen Freunden einen Angelausflug durch verschiedene Landschaften.

Spieler können ihre Angelexpertise im Story-Modus auf die Probe stellen und den aufregenden, actionreichen Showdown mit der titelgebenden Bedrohung aus der Tiefe erleben. Im freien Angelmodus genießen Spieler die Natur von Eos in einer Vielzahl an Herausforderungen. Zur Auswahl stehen 13 Angelruten sowie 61 Köder und es gibt über 100 verschiedene Fische zu fangen.

Natürlich gibt es den obligatorischen Launchtrailer, den ihr unten seht. Monster of the Deep ist Teil einer ganzen Reihe von Veröffentlichungen rund um Final Fantasy XV in diesen Wochen. Seit wenigen Tagen ist die Mehrspieler-Erweiterung „Gefährten“ zu Final Fantasy XV erhältlich. In wenigen Tagen folgt der Ignis-Story-DLC und auch die Veröffentlichung der PC-Version des RPGs steht noch an, ebenso wie Final Fantasy XV: Pocket Edition.