Der Launchtrailer zu Final Fantasy XV: Gefährten

Ab sofort ist die zuvor verschobene Mehrspieler-Erweiterung zu Final Fantasy XV für PS4 und Xbox One erhältlich. Die Erweiterung mit dem Titel „Gefährten“ (Comrades) führt Spieler in die Reihen der Eliteeinheit Kingsglaive. Die Handlung setzt nach Kapitel 13 des Hauptspiels ein und zeigt den Kampf der letzten überlebenden Kingsglaive-Mitgliedern, die versuchen, das Licht zurück in die Welt zu bringen. Ausgetragen wird dieser Kampf in Mehrspieler-Online-Gefechten!

Zeitgleich mit dieser Erweiterung, die Teil des Season-Pass ist, aber auch separat erworben werden kann, gibt es auch ein neues Update zum Spiel, das neue Kochrezepte integriert und obendrein die Möglichkeit, mehrere Jagdaufträge parallel anzunehmen.