TGS17: Story- und Gameplay-Trailer zu Yakuza Kiwami 2

Mit der Ankündigung von Yakuza Kiwami 2 versetzte Sega neue und alte Fans der Serie in Vorfreude. Bei der Tokyo Game Show 2017 heizte man nun mit einem neuen Story-Trailer weiter ein. Außerdem gibt es insgesamt 23 Minuten Gameplay-Szenen von der Bühnenshow von Sega bei der Messe.

Wie schon Yakuza Kiwami bekommt auch Yakuza Kiwami 2 die „Kiwami-Behandlung“. Yakuza Kiwami 2 wird mit der Dragon Engine des neuen Yakuza 6 von Grund auf neu gestaltet. Außerdem wird es wieder neue Story-Inhalte, neue Aktivitäten und neue Sprachausgabe geben. Als besonders relevant hebt Sega das neue „Truth of Majima Goro“-Szenario hervor, in dem Goro Majima spielbar sein wird.

Yakuza Kiwami 2 erscheint schon am 7. Dezember in Japan, wurde bisher aber leider nicht offiziell für den Westen angekündigt. Bei der Tokyo Game Show 2017 wird es bereits in spielbarer Form präsentiert. Sega selbst führte kürzlich eine Umfrage im Westen durch, ob Interesse an Yakuza Kiwami 2 besteht. Ausgang unbekannt, aber bei der derzeitigen Aufmerksamkeit rund um die Serie im Westen scheint eine Lokalisierung nur konsequent.

Stage-Gameplay: