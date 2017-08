Sega fragt nach eurem Interesse an Yakuza Kiwami 2

Am Wochenende kündigte Sega Yakuza Kiwami 2, Yakuza Online und Hokuto ga Gotoku an. Alle Spiele wurden in einem Japan-only Livestream präsentiert – aber Sega will von seinen westlichen Fans trotzdem wissen, was sie davon halten. In einer Umfrage, die euch keine Minute Zeit kostet, sollt ihr Sega Feedback zu den drei Spielen geben. Eure Möglichkeiten reichen dabei von „No Hype“ bis „Hype“.

An besagter Umfrage könnt ihr hier teilnehmen!