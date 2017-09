TGS17: Fire Emblem Warriors zeigt sich in 3DS-Version

By

Im Bewusstsein der meisten dürfte sein, dass Fire Emblem Warriors in wenigen Tagen für Nintendo Switch erscheint. Doch nach wie vor ist auch eine Umsetzung des Spiels für New Nintendo 3DS geplant, die wie der große Konsolenbruder am 20. Oktober erscheint, auch wenn Nintendo selbst das scheinbar eher klein halten möchte. Zur New-3DS-Version hört man kaum etwas. Doch von der Tokyo Game Show erreicht uns nun ein neuer Trailer, der sich der Dual-Screen-Variante widmet.

Das Land wurde von einem heiligen Drachen beschützt, doch eines schicksalhaften Tages erschien ein böser Drache und brachte Chaos und Zerstörung ins Königreich. Um ihr Volk zu retten, ziehen zwei Geschwister aus, sich dem Drachen entgegenzustellen. An ihrer Seite stehen zwei alte Bekannte: Chrom und Marth.

In den letzten Wochen konzentrierten sich Koei Tecmo und Nintendo vor allem darauf, neue spielbare Charaktere vorzustellen. Zuletzt waren das Celica und Lyn. Ihr könnt euch Fire Emblem Warriors bei Amazon sichern, dort gibt es auch noch die Limited Edition.