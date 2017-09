Lyn als weitere Kämpferin in Fire Emblem Warriors

By

In der kürzlich ausgestrahlten Nintendo Direct wurde das im kommenden Monat für Nintendo Switch und Nintendo 3DS erscheinende Fire Emblem Warriors behandelt. Nachdem man in einem schicken Trailer einiges an Action sehen konnte, wurde eine kleine Neuigkeit enthüllt, welche viele ältere Fans von Fire Emblem freuen dürfte.

Wie Nintendo bekannt gab, wird auch Lyn aus Fire Emblem: The Blazing Blade als spielbarer Charakter vorkommen und somit das erste hierzulande veröffentlichte Spiel der Reihe repräsentieren. Im gezeigten Trailer gibt es nicht viel von ihr zu sehen, aber ein allgemeiner neuer Trailer wurde veröffentlicht, welcher zahlreiche neue Szenen aus Fire Emblem Warriors zeigt.

via YouTube