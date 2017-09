TGS17: Celica als Kämpferin in Fire Emblem Warriors

In wenigen Tagen erscheint in Japan Fire Emblem Warriors für Nintendo Switch und New Nintendo 3DS, während wir uns in Europa bis zum 20. Oktober gedulden müssen. Doch der nahe Releasetermin hindert Koei Tecmo und Nintendo nicht daran, weiterhin neue Charaktere für die Massenschlachten anzukündigen.

In diesem Jahr erschien mit Fire Emblem Echoes: Shadows of Valentia für Nintendo 3DS eine Neuauflage von Fire Emblem: Gaiden mit den Hauptcharakteren Alm und Celica. Letztere wurde nun in einem neuen Trailer gezeigt und somit als Kämpferin für Fire Emblem Warriors bestätigt. Ob auch Alm vorkommt, wird sich noch zeigen.

Direkt von der Tokyo Game Show gibt es auch Gameplay-Material mit Celica, wenn auch nicht in der besten Qualität.

via YouTube 1 / 2