Capcom kündigt Okami HD für PS4, Xbox One, PCs an

Nach einigen Gerüchten, Einstufungen und Händlerlistings ist es heute so weit. Wie die Famitsu berichtet, wird Okami HD für PlayStation 4, Xbox One und PCs erscheinen. Mit dem 21. Dezember steht bereits der Japan-Termin dafür fest. Einige Tage früher, nämlich schon am 13. Dezember, erscheint das Spiel für PCs. In Japan wird es nur für PlayStation 4 eine physische Version geben.

Die neue Umsetzung von Okami HD, das bereits für PlayStation 3 als Okami HD erschienen ist, bietet 4K-Auflösung. Auch die Minispiele im Ladebildschirm feiern ein Comeback, die in den Versionen für Nintendo Wii und PS3 entfernt wurden. Diese ermöglichen es den Spielern, Bonus-Dämonenzähne zu sammeln, die gegen Ingame-Gegenstände eingetauscht werden können. Außerdem gibt es eine Option, um die Bildschirmanzeige auf 4:3 anzupassen.

Das Original erschien 2006 für PlayStation 2. Eine Ankündigung für den Westen steht aus, ist aber mehr als wahrscheinlich und wird wohl zeitnah erfolgen! Wir hoffen natürlich, dass auch wir im Westen in den Genuss wenigstens einer physischen Version kommen.

UPDATE: Inzwischen gibt es auch die Ankündigung für den Westen. Das Spiel erscheint hierzulande als Handelsversion für PS4, Xbox One und PCs. 4K-Auflösung gibt es nur auf PS4 Pro, Xbox One X und leistungsstarken PCs. Im Westen erscheint Okami HD für alle Plattformen am 12. Dezember 2017!