Okami HD in Korea für PS4, Xbox One, PCs eingestuft

Aufgrund einer Bewertung der Organisation Korean Game Rating Board verdichten sich die Gerüchte zu einer HD-Portierung von Okami. Das Einstufungssystem hat Okami HD für die Plattformen PlayStation 4, Xbox One und für PCs bewertet. Bereits Mitte August gab es eine Meldung über Kotaku, dass eine Ankündigung bevorsteht.

Okami HD erschien 2012 für PS3 und ist eine HD-Umsetzung des ursprünglich 2006 veröffentlichten Okami. In Europa erschien Okami HD nur digital, die Handelsveröffentlichung für PS4 und Xbox One wäre also in doppelter Hinsicht erfreulich.

Eine Portierung von Okami HD für PS4 und Xbox One passt in die aktuellen Veröffentlichungen von Capcom. Derzeit konzentriert man sich offenbar vor allem darauf, ältere Titel zu polieren und für aktuelle Plattformen zu veröffentlichen. Okami HD würde sich einreihen hinter zahlreiche Neuveröffentlichungen der Resident-Evil-Reihe, Street Fighter II für Nintendo Switch oder der Mega Man Legacy Collection.

via Gematsu