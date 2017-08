Gerücht: Okami HD erscheint für PS4 und Xbox One

Wie Kotaku berichtet, steht offenbar die Ankündigung von Okami HD für PlayStation 4 und Xbox One bevor. Laut Kotaku UK sollen zwei unabhängige Handelsketten in verschiedenen Teilen Europas Okami HD für PS4 und Xbox One in ihren Kalender aufgenommen haben. Beide listen die Veröffentlichung dabei für den 12. Dezember 2017. Okami HD erschien 2012 für PS3 und ist eine HD-Umsetzung des ursprünglich 2006 veröffentlichten Okami. In Europa erschien Okami HD nur digital, die Handelsveröffentlichung für PS4 und Xbox One wäre also in doppelter Hinsicht erfreulich.

Eine Portierung von Okami HD für PS4 und Xbox One passt in die aktuellen Veröffentlichungen von Capcom. Derzeit konzentriert man sich offenbar vor allem darauf, ältere Titel zu polieren und für aktuelle Plattformen zu veröffentlichen. Okami HD würde sich einreihen hinter zahlreiche Neuveröffentlichungen der Resident-Evil-Reihe, Street Fighter II für Nintendo Switch oder der Mega Man Legacy Collection.