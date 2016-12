Persona 5: Futaba Sakura und Erica Lindbeck vorgestellt

By

Atlus USA hat einen neuen Charakter-Trailer zu Persona 5 veröffentlicht. Diesmal wird uns Futaba Sakura vorgestellt und wie immer auch die dazugehörige Synchronsprecherin, in diesem Fall ist das Erica Lindbeck.

Futaba Sakura ist ein 15-jähriges Mädchen mit außergewöhnlichen Kalkulierungs- und Programmierfähigkeiten, die nicht von dieser Welt scheinen. Dafür sind ihre zwischenmenschlichen Fähigkeiten ziemlich armselig ausgeprägt. Sie lebt ein verschlossenes Leben, nahezu ohne menschliche Kontakte. Aber sie hat ein großes Interesse an den Phantom Thieves und nutzt eine unerwartete Methode, um diese zu kontaktieren.

Persona 5 erscheint am 4. April 2017 für PlayStation 4 und PlayStation 3 in Europa, unter anderem in Form dieser Limited Steelbook Edition. Die bisherigen Charakter-Videos und ihre jeweilgen Synchronsprecher findet ihr hier: