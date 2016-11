Persona 5: Videos stellen Yusuke und Makoto vor

By

Atlus und Deep Silver haben zwei weitere Charakter-Videos zu Persona 5 veröffentlicht. Diesmal werden euch Yusuke Kitagawa und Makoto Niijima näher vorgestellt. Außerdem seht ihr ein Video mit Makotos englischer Synchronstimme Cherami Leigh. Persona 5 erscheint am 4. April 2017 für PlayStation 4 und PlayStation 3 in Europa, unter anderem in Form dieser Limited Steelbook Edition. Die bisherigen Charakter-Videos und ihre jeweilgen Synchronsprecher findet ihr hier:

Yusuke Kitagawa Der elegante Yusuke Kitagawa ist ein künstlerischer Gelehrter, der nichts mehr liebt als Ästhetik und Talent. Der dekadente Beatnik geht auf die Kosei High School und tritt den Phantomdieben nach einem schicksalhaften Ereignis bei, das seinen Kunstmentor Madarame betraf. Obwohl Yusuke sehr exzentrisch sein kann, hilft er den Phatomdieben aus Liebe zum wahrhaft Schönen. Makoto Niijima Makoto Niijima überfüllt alle schulischen Ziele auf der Shujin Academy. Doch auch die Ehrenschülerin und Schülersprecherin ist ein Mitglied bei den verbrecherischen Phatnomdieben. Vielleicht ist es nur ihr Pflicht als Schülersprecherin die Identitäten und Motive der Gruppe herauszufinden. Doch „Codename Queen“, die wie das Gegenteil eines High-School-Rebellen wirkt, hat ebenfalls einen ausgeprägten Sinn für Moral und wird alles tun, um für das Gute und Rechtschaffende einzutreten. Daneben kann es der Gruppe beileibe nicht schaden, auch einen intelligenten Strategen im Team zu haben.

