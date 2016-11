Persona 5: Trailer zeigen Morgana und ihre Stimme

By

Atlus und Deep Silver haben zwei weitere Videos zu Persona 5 veröffentlicht. Diesmal widmet man sich Morgana und ihrer Synchronsprecherin Cassandra Morris. Jedes Team braucht ein Maskottchen und diese Aufgabe übernimmt in Persona 5 das anthropomorphe katzen-artige Wesen namens Morgana. Obwohl dieses Wesen ganz offensichtlich ein hinreißendes Kätzchen ist, mag sie es nicht, so genannt zu werden, denn Morgana ist noch weit mehr als das.

Die mysteriöse Kreatur aus einer anderen Welt ist ein professioneller Dieb und dient den desillusionierten Jugendlichen der Phantomdiebe als Mentor. Sie ist das unersetzbare Herz und die Seele des Teams. Außerdem kann sie sich in einen Bus verwandeln.

Persona 5 erscheint am 14. Februar 2017 für PlayStation 4 und PlayStation 3 in Europa, unter anderem in Form dieser Limited Steelbook Edition. Die bisherigen Charakter-Videos und ihre jeweilgen Synchronsprecher findet ihr hier: