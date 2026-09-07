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Die neusten Wertungen der japanischen Famitsu mit drei Top-Titeln, angeführt von Orbitals

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Die Wertungen aus der aktuellen Ausgabe des japanischen Famitsu-Magazins sind veröffentlicht worden. Zu den Titeln, die wie üblich von vier Rezensenten unabhängig voneinander getestet wurden, gehört diesmal unter anderem Orbitals.

  • Orbitals (Switch 2) – 8/9/9/9 [35/40]
  • Onimusha: Way of the Sword (PS5, Xbox Series, Switch 2) – 9/9/8/8 [34/40]
  • The Blood of Dawnwalker (PS5, Xbox Series) – 9/8/8/9 [34/40]
  • Afterlove EP (PS5, Xbox Series, Switch) – 7/8/7/7 [29/40]
  • Asdivine Knot (PS5, Xbox Series, Switch 2, PS4, Xbox One, Switch) – 7/7/7/7 [28/40]
  • John Fox (PS5, Xbox Series, PS4, Xbox One, Switch) – 6/6/5/6 [23/40]

via Nintendo Everything, Bildmaterial: Orbitals, Kepler Interactive, Shapefarm

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