Nur in einem europäischen Land ist EA Sports FC 26 nicht das meistverkaufte Spiel 2025

Wöchentlich ermittelt GfK Entertainment die deutschen Handelscharts in Sachen Videospiele. Und alljährlich rückt der Marktforscher derartige Charts auch für das Gesamtjahr in Europa heraus. Die Top 3 der europäischen Länder sind für sich genommen wie immer ziemlich einseitig. Aber ein Spiel sticht 2025 heraus.

EA Sports FC 26 dominiert in allen untersuchten Ländern – immerhin 17 an der Zahl – die Charts. Der Titel landet jährlich in nahezu jedem Land in den Top 3, aber die nahezu ausnahmslose Erstplatzierung ist schon außergewöhnlich. Nur noch ein Land leistet dem EA-Imperium Widerstand: Tschechien.

Dort entschieden sich Videospielfans mehrheitlich für Kingdom Come: Deliverance II. Das RPG war plattformübergreifend das meistverkaufte Spiel in Tschechien, wo EA Sports FC 26 auf dem zweiten Platz vor Mafia: The Old Country landet. Entwickler Warhorse Studio ist in Prag beheimatet.

In allen anderen untersuchten Ländern, darunter Großbritannien, Deutschland, Frankreich, Spanien und Italien, landet EA Sports FC 26 auf Rang eins. In Portal schafft es EA Sports FC 25 sogar auf den zweiten Platz vor GTA V. Beeindruckend.

In Deutschland holt Pokémon-Legenden: Z-A die Silbermedaille, das gilt auch europaweit: Der neue Pokémon-Ableger ist nach EA Sports FC 26 plattformübergreifend das am zweithäufigsten verkaufte Spiel im europäischen Handel. Darüber hinaus bevölkern Dauerbrenner wie GTA V und Minecraft die Platzierungen der Länder.

Und nur in Deutschland?

Für den deutschen Markt ermittelt GfK Entertainment zusätzlich nach Plattform unterteilte Rankings. Hier holt EA Sports FC 26 folgerichtig die Krone auf Switch 2, PS5, Xbox Series und PS4. Sony und Microsoft sind sich einig: Assassin’s Creed Shadows und Battlefield 6 folgen auf den Rängen der PS5- und Xbox-Series-Charts.

Kleine Überraschung in den „Switch 2“-Rankings: Donkey Kong Bananza geht über das Gesamtjahr hinweg als Sieger gegen Pokémon-Legenden: Z-A hervor. „Bananza“ hatte deutlich mehr Zeit und den Bonus des Launchzeitraums, aber viele hätten Pokémon wohl doch als die verkaufsstärkere Marke eingeschätzt. Auch interessant ist, dass „Z-A“ in den Switch-Charts nicht mal in den Top 3 rankt.

Infografiken von GfK:

Bildmaterial: GfK Entertainment, Kingdom Come: Deliverance II, Deep Silver, Warhorse Studios