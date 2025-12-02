Legend of Mana: The Art of Mana – 30th Anniversary Edition erscheint im Westen

Square Enix und der US-Verlag Dark Horse Books haben eine Lokalisierung von Legend of Mana: The Art of Mana – 30th Anniversary Edition angekündigt. Das Artbook wird im Juli 2026 im Westen erscheinen.

Das Buch wird im Hardcover-Format erscheinen und auf 80 Seiten für 29,99 US-Dollar einen umfangreichen Blick auf das Action-RPG Legend of Mana bieten. Es ist die erste englische Veröffentlichung und bietet Artworks rund um die Entwicklung, ebenso wie einige exklusive Artworks von Yukata koyama, Shinichi Kamoeka, Masaki Takahashi, HACCAN und Kanta Kamei.

Es gibt Pixel-Artworks, Illustrationen der Mystic Cards, Monster- und Boss-Artworks, Charakter-Designs, Background-Artworks und vieles mehr. Ein Remaster zu Legend of Mana ist für PS4, Switch, Xbox, PCs und Mobilgeräte verfügbar.

Das Remaster bietet eine herausgeputzte Optik, überarbeitete und neu gezeichnete Hintergründe sowie eine aktualisierte Benutzeroberfläche. Darüber hinaus gibt es neue Funktionen wie die Möglichkeit, Feindbegegnungen auszuschalten, sowie das erstmals veröffentlichte Minispiel „Ring Ring Land“.

Bildmaterial: Legend of Mana, Square Enix