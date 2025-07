Neues, von P.T. inspiriertes Horror-Game erhält sehr gute Reviews und ist jetzt erhältlich

Seit P.T. haben enge Flure in Horror-Spielen irgendwie eine ganz besondere Anziehungskraft. Noch mehr ziehen sie an, da P.T. bekanntlich nie realisiert wurde. Bis auf den buchstäblichen playable teaser gab es nichts. Seitdem ziehen immer wieder Horrorspiele aus dem unveröffentlichten Kojima-Teaser neue Inspirationen. So auch Luto.

Broken Bird Games und Selecta Play haben den psychologischen Horrortitel jetzt veröffentlicht. Das First-Person-Spiel ist ab sofort für PlayStation 5, Xbox Series sowie PCs via Steam und Epic Games Store erhältlich. Und mit Luto haben die Macher offenbar einen Nerv getroffen. Bei 84 Punkten steht Luto nach ersten Reviews im Durchschnitt bei OpenCritic.

In Luto finden sich Horrorfans in ihrem eigenen Zuhause eingeschlossen wieder. Doch nichts ist so, wie es scheint, und jeder Versuch, zu entkommen, führt tiefer in den Wahnsinn – oder näher an eine verstörende Wahrheit. Das Spiel erzählt eine Geschichte über Leben, Tod und die Leere dazwischen. Die Umgebung verändert sich stetig, verbirgt Geheimnisse und nutzt Ton, Raum und Atmosphäre, um ein Gefühl anhaltender Bedrohung zu erzeugen.

Luto wird dabei in Reviews keineswegs als Klon von P.T. beschrieben, wie GameRant resümiert. Luto sei zwar von P.T. inspiriert und würde Fans des Teasers ansprechen, aber sei auch ein eigenständiges Spiel – und einer der meistgelobten neuen Horror-Games des bisherigen Jahres. Und es ist das Debütspiel von Broken Bird Games!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Luto, Selecta Play, Broken Bird Games