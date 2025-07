Neuauflage des OST zu Final Fantasy Tactics erscheint auf Vinyl mit einem schicken Bonus

Neuauflagen von Videospielen gehören inzwischen zum täglich Brot der Videospielfans. Für Publisher und Entwickler sind die Remaster der Klassiker manchmal gar nicht so einfach, wie sie aussehen. Manchmal … fehlt schlicht der Code. Wenn man sich die Mühe dann macht, dann möchte man doch wenigstens das Maximale herausholen. Beispielsweise mit begleitendem Merchandise – die Fans danken es.

Square Enix hat nun im Vorfeld der Veröffentlichung von Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles eine neue Soundtrack-Auswahl auf Vinyl angekündigt. Der Final Fantasy Tactics Best Selection – Vinyl Soundtrack enthält 15 ausgewählte Stücke aus dem originalen Soundtrack des Spiels und kann ab sofort auch in Deutschland bei Black Screen Records* vorbestellt werden.

Neben der Soundtrack-Auswahl auf Vinyl liegt dem Paket auch ein Downloadcode bei, mit dem alle 71 Tracks des ursprünglichen Soundtracks sowie 31 bislang unveröffentlichte Stücke im MP3-Format heruntergeladen werden können. Das ist doch mal ein Service.

Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles erscheint am 30. September für PlayStation, Nintendo Switch 2, und die „alte“ Nintendo Switch, Xbox Series und PCs via Steam. Wir haben kürzlich mit den Machern um Director Kazutoyo Maehiro sowie Yasumi Matsuno über das Spiel gesprochen. Unsere interessanten Erkenntnisse lest ihr hier nach.

via RPGsite, Bildmaterial: Final Fantasy Tactics: The Ivalice Chronicles, Square Enix