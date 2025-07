Magic the Gathering: Nächstes Gaming-Crossover widmet sich SEGAs Maskottchen

Erst kürzlich feierte Final Fantasy ein mehr als erfolgreiches Crossover mit Magic the Gathering. Nun werden auch SEGAs beliebtem Maskottchen – Sonic the Hedgehog – eine Handvoll Designs für das beliebte Trading Card Game spendiert.

Anders als das „Final Fantasy“-Crossover, das aus einem kompletten Magic-Set und vier vorgefertigten Commander-Decks besteht, folgt dieses Sonic-Crossover dem Vorbild ähnlicher Tie-ins und ist auf drei „Secret Lair“-Drops beschränkt.

Secret Lair ist der Name einer Reihe von zeitlich begrenzten Veröffentlichungen von Magic the Gathering, die nur eine Handvoll bestimmter Karten mit besonderen Illustrationen enthalten und alle direkt von Wizards of the Coast und nicht in zufälligen Packs verkauft werden.

In diesem Fall enthält der „Turbo Gear“-Drop sechs bestehende Magic-Karten, die mit neuen Illustrationen und Namen im Sonic-Stil überarbeitet wurden, sowie eine Token-Karte. Dazu gehören auch ein paar passende Klassiker aus Magics beliebtem Commander-Format, wie Swiftfoot Boots und Lighting Greaves – denn Sonics Schuhe verdienen natürlich ihre eigenen Karten.

Bemerkenswert ist auch ein legendäres Fahrzeug namens Weatherlight, das als Tornado – Sonics Doppeldecker-Flugzeug – erhältlich ist. Der „Turbo Gear Secret Lair“-Drop wird am 14. Juli auf der offiziellen Secret Lair-Website zum Verkauf stehen.

Die Karten:

via IGN, Bildmaterial: Wizards of the Coast