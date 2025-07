Donkey Kong Bananza war das hierzulande erfolgreichste Spiel der letzten Woche

Deutschland bleibt aktuell in Nintendo-Hand. Nachdem vor zwei Wochen Super Mario Party Jamboree das plattformübergreifend am häufigsten verkaufte Spiel im deutschen Handel war, kann es in der letzten Woche natürlich nur einen Sieger geben.

Donkey Kong Bananza wurde von GfK Entertainment als das „mit Abstand erfolgreichste Spiel der Woche“ ermittelt. In den Overall-Rankings folgt Minecraft für Switch. In den „Switch 2“-Rankings lässt Bananza Mario Kart World hinter sich.

Bei der Kundschaft punkten konnte auch Robocop: Unfinished Business, das sich Platz zwei auf PS5 und Xbox Series sichert. In den PS5-Rankings war nur Dauerbrenner Clair Obscur Expedition 33 bessert; auf Xbox Series übernimmt Neuling Tony Hawk’s Pro Skater 3 + 4 mit der Collector’s Edition die Führung.

In den Rankings der „alten“ Switch nimmt Super Mario Party Jamboree den Hut und macht Minecraft Platz, das auf Rang 1 vor Mario Kart 8 Deluxe landet. Auf PS4 heißt der Spitzenreiter einmal mehr Grand Theft Auto V Premium Edition.

via GfK Entertainment, Bildmaterial: Donkey Kong Bananza, Nintendo