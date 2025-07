Das offizielle „Elden Ring“-Brettspiel ist jetzt in limitierter Stückzahl erhältlich

Das einst von Steamforged Games bei Kickstarter finanzierte „Elden Ring“-Brettspiel ist ab sofort verfügbar, wie Bandai Namco mitteilt. Elden Ring: The Board Game bringt die düstere Welt des gefeierten Soulslike als taktisches Abenteuer auf den Spieltisch.

Die Brettspielumsetzung besteht aus drei eigenständigen Kernsets – Stormveil Castle, Weeping Peninsula und Realm of the Grafted King. Jedes dieser Sets kann einzeln gespielt oder mit den anderen kombiniert werden, um ein zusammenhängendes Abenteuer in den Zwischenlanden zu erschaffen.

In Stormveil Castle* führen Wind und Verfall durch die Ruinen der gleichnamigen Festung, wo Godrick der Verpflanzte als monströser Boss wartet. Eine Miniatur von Godrick und 22 weitere detaillierte Figuren erwecken die albtraumhafte Festung zum Leben. Weeping Peninsula* entführt „Elden Ring“-Fans in ein verfluchtes Land voller Regen, Trauer und Geheimnisse und wird als Anfängerset empfohlen.

Das umfangreichste der drei Kernsets ist Realm of the Grafted King*, das die Reise in Limgrave beginnen lässt. Hier erkunden Spielende goldene Haine, neblige Wälder und die Überreste uralter Ruinen. Mit 54 Miniaturen, darunter Margit, ist dieses Set das Herzstück der Varianten.

Alle drei Kernsets sind ausschließlich in englischer Sprache verfügbar. Dazu gibt es im Bandai Namco Store mehrere Erweiterungen, für die jeweils ein Kernset notwendig ist. Die Marketing-Mail von Bandai Namco verweist auf eine limitierte Stückzahl, wobei unklar ist, ob sich dies auf den Store-Bestand oder die generelle Herstellung bezieht.

Bildmaterial: Bandai Namco