Tales of Zestiria the X erscheint auf Blu-ray in einer Complete Edition mit einigen Extras

Tales of Zestiria the X wurde anlässlich des 20. Geburtstags der Serie produziert und ist eine Adaption des gleichnamigen JRPGs. Die Story widmet sich Sorey, einem Menschen, der mit den Seraphim aufwächst, die für normale Menschen unsichtbar sind. Er wird eines Tages der „Shepherd“, der die Welt retten muss

Zwei Staffeln gab es einst – und die erscheinen jetzt bei Anime-Planet* auf Blu-ray in einer neuen Complete Edition mit zahlreichen Extras. Neben den 7 Discs gibt es auch einen Panorama-Aufsteller, einen doppelwandigen Schuber, eine Bildergalerie und Promo-Videos.

Tales of Zestiria the X stammt aus der Feder von Ufotable, die auch schon die Tales-of-Symphonia-OVAs produzierten. Regie führte Haruo Sotozaki, der neben Demon Slayer auch für die Anime-Version von Tales of Symphonia verantwortlich war.

Bildmaterial: Tales of Zestiria the X, Bandai Namco, ufotable