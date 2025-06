Final Fantasy: Drei PlayStation-exklusive Titel sollen bald für eine neue Plattform enthüllt werden

Als japanischer Publisher, überrascht es bei Square Enix nicht, dass das Unternehmen enge Verbindungen zu Sony pflegt und Sony bei seinen größten Marken den Vorzug gibt. Gerade die „Final Fantasy“-Reihe ist seit der ersten PlayStation-Konsole vor allem auf PlayStation zu Hause.

Seit Final Fantasy VII besitzt Sony die Exklusivrechte an einem Großteil der „Final Fantasy“-Titel. Trotzdem kursieren seit Anfang 2025 Gerüchte darüber, dass ein PS5-exklusiver Ableger seinen Weg auf Xbox finden könnte.

In einem aktuellen Artikel von Windows Central hat der Journalist und in der Regel gut informierte Xbox-Insider Jez Corden seine Erwartungen für den kommenden Xbox-Showcase am 8. Juni dargelegt. Der Artikel enthält mehrere zuversichtliche Vorhersagen für die Show – insbesondere die Annahme, dass sowohl Final Fantasy XVI als auch Final Fantasy VII Remake und Rebirth schon sehr bald für Xbox erscheinen könnten. Obwohl dies keine Bestätigung ist, hat Corden eine starke Trefferquote bei Xbox-Neuigkeiten.

Alle drei großen Titel wurden kurz nach ihrer Erstveröffentlichung auf PlayStation-Konsolen für den PC veröffentlicht. Sogar für die Nintendo Switch 2 wurde Final Fantasy VII Remake bestätigt, bevor es Gerüchte über eine Xbox-Veröffentlichung gab.

Da Xbox so stark auf sein Game-Pass-Abonnement setzt, stehen die Chancen nicht schlecht, dass alle drei Titel simultan ihren Weg auf den beliebten Dienst finden könnten. Vielleicht wissen wir schon bald mehr – die “Summer Game Fest”-Liveshow geht am 8. Juni 2025 auf Sendung.

via GameRant, Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix