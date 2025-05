Zum neuen Spiel des El-Shaddai-Schöpfers gibt es jetzt eine spielbare Demo

Sawaki Takeyasu ist bekannt für seine Mitarbeit an Devil May Cry und Okami, vor allem aber für die Schöpfung von El Shaddai. Mit Starnaut brachte er im letzten Jahr ein neues Spiel in den Early-Access bei Steam. Inzwischen hat das Spiel den Early-Access verlassen und mit einer brandneuen Demo macht Takeyasu auf das Spiel aufmerksam.

Sein Studio CRIM hat die spielbare Demo zu dem Roguelike-Actionspiel heute bei Steam veröffentlicht. Das Spiel entführt SpielerInnen in eine Welt, in der sich Mythologie und Science-Fiction auf einzigartige Weise vermischen. In der Rolle des sogenannten „letzten Astronauten“ begebt ihr euch auf eine Mission zur Wiederherstellung der Erde.

Die kostenlose Demo bietet etwa 20 Minuten Gameplay aus dem frühen Spielverlauf und erlaubt einen ersten Einblick in das Kampfsystem von Starnaut. Die Demo umfasst außerdem den Einstieg in das erste Kapitel der Geschichte.

Starnaut ist ein Third-Person-Shooter mit Roguelike-Struktur, in dem sich Level-Layouts und Gegnerplatzierungen bei jedem Durchlauf verändern, was für eine hohe Wiederspielbarkeit sorgt. Die Steam-Seite bietet viele weitere Details.

