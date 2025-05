Steampunk-London, Sci-Fi und Zombies: Clair Obscur hätte auch ganz anders aussehen können

Clair Obscur: Expedition 33 erfreut sich aktuell größter Beliebtheit. Das liegt sicherlich nicht zuletzt im frischen Konzept und Setting des französischen JRPGs begründet. Tatsächlich hätte der Titel aber auch deutlich anders aussehen können.

Fans haben den Trailer einer frühen Version des Spiels entdeckt, den Director Guillaume Broche auf Reddit gepostet hat, um Synchronsprechende für das Projekt zu gewinnen. Der fünf Jahre alte Beitrag beschreibt das Projekt als „ambitioniertes AA-Spiel“ und „eine moderne 3D-Interpretation des JRPG-Genres mit Charakteren im westlichen Stil“. Die Veröffentlichung war seinerzeit noch für PC und „möglicherweise“ für PS4 und Xbox One geplant.

Der Beitrag enthält einen Link zu einem Trailer-Entwurf, der inzwischen an anderer Stelle geteilt wurde. Demnach hörte das Projekt seinerzeit auf den Titel „We Lost“ und zeigt eine Steampunk-Stadt, ambitionierte Bosskämpfe und sogar Sci-Fi-Einflüsse. Trotz drastisch abweichendem Setting, schienen rundenbasierte Kämpfe schon immer Teil des Projekts gewesen zu sein, ebenso wie die Namen der Charaktere Lune und Maelle.

Darüber hinaus hat Lead Writer Jennifer Svedberg-Yen detailliert beschrieben, wie das Setting abwich. „Das Gameplay wäre ähnlich gewesen“, erzählt sie The Gamer, „aber die Story war völlig anders. Sie spielte im Steampunk-England der viktorianischen Zeit mit Zombies, Aliens und anderen Dingen.“

Ein Telefonat mit potenziellen Investoren habe Broche dann aber dazu inspiriert, „größer zu denken“, so Svedberg-Yen. Man habe sich also nochmal an den Schreibtisch gesetzt und die Erzählung völlig neu überdacht.

Die Inspiration für die Geschichte, wie wir sie heute mit „Expedition 33“ kennen, stammte letztendlich von einem Gemälde, das Broche bewunderte, und einer Kurzgeschichte, an der Svedberg-Yen arbeitete und in der es um eine Künstlerin ging, die in ihre eigenen Leinwände eintaucht.

via Eurogamer, Bildmaterial: Clair Obscur: Expedition 33, Bandai Namco, Kepler Interactive, Sandfall Interactive