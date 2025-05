Mehr Ausdruck: Miyamoto erklärt das neue Design von Donkey Kong

Die ersten Hinweise darauf, dass Nintendo das Design von Donkey Kong überarbeiten würde, gab es bereits 2023 mit dem Super Mario Bros. Film. Eine auffälligere Neugestaltung war dann Anfang des Jahres im Debütmaterial von Mario Kart World zu sehen, und seitdem hat Nintendo zahlreiche Marketingartikel mit dem neuen Look für den liebenswerten Gorilla aktualisiert.

Im April kündigte Nintendo dann offiziell den Switch-2-Exklusivtitel Donkey Kong Bananza an. Das ermöglichte dann auch einen detaillierten Look auf das neue Design, das sich irgendwo zwischen dem jüngsten Filmabenteuer und den Artworks vor Donkey Kong Country bewegt.

Im Gespräch mit IGN sprach Miyamoto nun erstmals über das Re-Design: „Bei der Charaktererstellung und der Arbeit mit Charakteren bin ich weiterhin aktiv beteiligt“, erklärt Miyamoto. „Und wenn wir auf die erste Generation von Donkey Kong Country zurückblicken, haben wir mit Rare zusammengearbeitet, um Donkey Kong Country zu entwickeln.“

Er führt aus: „Als wir darüber sprachen, neue Versionen anzugehen und Donkey Kong weiterzuentwickeln, entwickelten wir das Spiel ‚Jungle Beat‘. Wir arbeiteten mit dem Team zusammen, das 3D Mario entwickelt hatte. Mit der damals verfügbaren Technologie konnten wir Donkey Kong ausdrucksstärker gestalten.“

Er fügt hinzu: „Und als wir das Design von Rare noch einmal betrachteten, überlegten wir: Was können wir tun, um es ausdrucksstärker zu gestalten? Und für den Film entschieden wir uns, mit diesem Donkey-Kong-Design der neuen Generation weiterzumachen.“

Spätestens mit dem anstehenden Launch von Nintendo Switch 2 könnt Ihr Donkey Kong selbst genaustens unter die Lupe nehmen. Der fährt nämlich in Mario Kart World mit, ehe er sich in sein eigenes Abenteuer mit Donkey Kong Bananza stürzt, das am 17. Juli 2025 erscheint.

via VGC, Bildmaterial: Nintendo