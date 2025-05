Hideo Kojima spricht über bisher wilde und bisher ungenutzte Spielideen

Hideo Kojimas nächster großer Streich feiert mit Death Stranding 2: On the Beach schon bald seine Veröffentlichung. Im Zuge seines Radio-Podcasts – KOJI10 – ließ der Branchenveteran es sich aber nicht nehmen, auch über Ideen zu sprechen, die er bis dato (noch) nicht realisiert hat.

In einer neuen Episode des Podcasts erklärt Kojima, dass einige seiner denkwürdigsten Gameplay-Ideen darin bestanden, die interne Uhr des Systems zu nutzen, um die Ereignisse in Spielen zu beeinflussen. Man erinnere sich etwa an den in die Jahre gekommenen Scharfschützen The End in Metal Gear Solid 3: Wenn SpielerInnen die interne Uhr der PlayStation 2 um eine Woche vorstellten, erlag der Bossgegner kurzerhand seiner Altersschwäche und ersparte SpielerInnen einen Kampf.

Kojima hat noch ähnliche Ideen in petto, die bis dato noch nicht zum Einsatz kamen. Beispielsweise überlegte er während der Entwicklung von Death Stranding 2, Sams Bart in Echtzeit wachsen zu lassen, sodass SpielerInnen ihn gelegentlich rasieren müssten. Er wich aber von der Idee ab, da er befürchtete, Norman Reedus würde mit solch einem ungepflegten Bart nicht mehr so cool aussehen. Dass die Idee aber irgendwann nochmal zum Einsatz kommt, schließt Kojima nicht aus.

Vom Älterwerden und Vergessen

Ein wachsender Bart? Für Kojima-Verhältnisse doch recht konventionell. Andere Konzepte klingen da schon spannender. Ein ungenutztes Konzept geht etwa mit dem Altern der Spielfigur in Echtzeit einher. Diese würde mit zunehmendem Alter folgerichtig schwächer werden. Ein weiteres Konzept baut auf die Herstellung von Produkten, die Zeit bräuchten, um zu reifen – wie zum Beispiel Wein oder Käse.

Und dann wäre da noch das Konzept, bei dem die Spielfigur wichtige Informationen und Fähigkeiten vergessen könnte, wenn SpielerInnen sich nicht sputen. Das würde sich dann bis zu dem Verlust der Bewegungsfähigkeit steigern. Das klingt doch schon recht wild.

Ab dem 26. Juni 2025 könnt Ihr Euch erstmal in Death Stranding 2 austoben. Dann erscheint der Titel nämlich exklusiv für PlayStation 5. Bei Amazon* könnt ihr euch die Handelsversion vorbestellen.

via GameRant, Bildmaterial: Death Stranding 2: On the Beach, Sony Interactive Entertainment, Kojima Productions