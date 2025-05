Der Juli hält einen besonderen Tag für „Silent Hill“-Fans bereit

Bei der Silent Hill Transmission im März hat Konami endlich die Hüllen zu Silent Hill f fallen gelassen. Seitdem ist der Hype innerhalb der Community groß, aber auf weitere Neuigkeiten müssen wir seitdem warten.

Immerhin, zwischenzeitlich ist das verstörende Steelbook aufgetaucht, das sich „Silent Hill“-Fans aktuell noch für PS5 bei Media Markt* und bei Saturn* sichern können. Und auch Neuigkeiten zum Spiel selbst werden bald folgen.

Wie die Veranstalter ankündigten, wird man im Rahmen der Anime Expo 2025 am 6. Juli um 00:15 Uhr deutscher Zeit ein Panel zum Spiel veranstalten. Im LA Convention Center können Fans live dabei sein, allerdings muss man vorab ein Ticket erwerben. Für die meisten von euch dürfte das ohnehin nicht infrage kommen, wir hoffen also auf einen Livestream. Der ist noch nicht formell angekündigt, aber angesichts des Titels des Panels sind einige Neuigkeiten zu erwarten, die Konami sicherlich nicht nur dem Livepublikum vorenthalten will.

Beim Panel „Unmasking Silent Hill f“ sind Producer Motoi Okamoto, Autor Ryukishi07 und Komponist Akira Yamaoka zu Gast. Das klingt doch spannend. Möglicherweise erfahren wir auch einen konkreten Termin?

Silent Hill f wird das erste neue Hauptspiel der Reihe seit fast 15 Jahren sein und versetzt Horror-Fans in das Japan der 1960er Jahre. Das Spiel möchte einen neuen Ansatz für die traditionsreiche Horrorserie bringen und wird (wie schon Silent Hill 2 Remake) extern entwickelt, nämlich vom taiwanesischen Studio NeoBards Entertainment.

Bildmaterial: Silent Hill f, Konami, NeoBards Entertainment