Until-Dawn-Studio soll an einer Videospiel-Adaption zu ikonischer Marke gearbeitet haben

Supermassive Games ist vorrangig für seine interaktiven Horror-Geschichten bekannt. Mit Directive 8020 winkt bereits der nächste Eintrag in die „Dark Pictures“-Anthologie am Horizont, das SpielerInnen mehr spielerische Freiheit geben soll. Aber was hat die britische Spieleschmiede noch für Eisen im Ofen?

Insider Gaming will es wissen und berichtet von einer Videospieladaption der ikonischen „Blade Runner“-Marke. Blade Runner: Time to Live sei ein 10-12 Stunden langes, charakterorientiertes, filmisches Action-Adventure, in dem SpielerInnen die Rolle des einzigen verbliebenen Blade Runners im Jahr 2065 übernähmen.

Wer sich nun vorfreudig die Hände reibt, darf seine Hoffnungen leider gleich wieder zu Grabe tragen. Wie Insider Gaming nämlich weiter berichtet, sei der Titel bereits wieder eingestampft worden. Dem Bericht zufolge begann die Vorproduktion im September 2024 und die vollständige Veröffentlichung war für September 2027 geplant. Die Veröffentlichung sei aufgrund von Problemen mit dem „Blade Runner“-Rechteinhaber Alcon Entertainment verworfen worden, wobei die genauen Gründe nicht genannt werden.

Das interessanteste Detail an diesem Bericht ist sicherlich, dass Blade Runner: Time To Live Berichten angeblich sowohl für aktuelle Plattformen sowie für Xbox- und PlayStation-Systeme der 10. Generation entwickelt worden sei. Sofern diese Information Hand und Fuß hat, könnte das bedeuten, dass uns bereits im nächsten Jahr erste Informationen zur nächsten Konsolengeneration von Sony und Microsoft ins Haus stehen könnten.

Sicherlich nicht völlig unrealistisch vor dem Hintergrund, dass PlayStation 5 und Xbox Series mittlerweile auch mit großen Schritten in Richtung ihres fünften Jubiläums wandern. Hättet Ihr gern ein Action-Adventure in der Welt von Blade Runner gesehen?

