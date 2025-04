The Duskbloods: Riesige „Frosch-Brüste“ animieren japanische Fans zu seltsamen Artworks

FromSoftware hat im Rahmen der jüngsten Nintendo Direct mit The Duskbloods einen neuen Titel angekündigt, der 2026 exklusiv für Nintendo Switch 2 erscheinen soll. Es war Software-seitig gewiss eine der größten Überraschungen der Show.

Das Spiel setzt auf ein PvPvE-Multiplayer-Format und entführt Spielende in eine düstere Gothic-Horror-Welt, in der sie mit vampirischen Kräften ums Überleben kämpfen. Die Kämpfe basieren auf den besonderen Eigenschaften des eigenen Bluts, was laut Trailer eine zentrale Rolle im Gameplay einnehmen wird.

Atmosphäre und Design weckten bei vielen Fans wohlige Bloodborne-Erinnerungen, aber ein anderes Detail sorgte vor allem im „japanischen Twitter“ für besonders viel Aufmerksamkeit. Bei Minute 2:17 taucht ein gigantisches, albtraumhaftes Froschwesen auf, dessen Atemsack von zahlreichen Beobachtern als überdimensionierte, sich realistisch bewegende Brüste gesehen wurde. Typischer Fall von „Cannot unsee“.

Ein Nutzer sprach aus, was offenbar viele dachten. Der Beitrag ging viral und erreichte 4,5 Millionen Ansichten. Der Nutzer ergänzte seine Feststellung wenig später mit einem Artwork, das weitere 4 Millionen Impressionen erzeugte und andere japanische Fans zu eigenen Artworks animierte. Das Artwork … skizziert einen Frisch … mit Brüsten. Andere Fans kolorierten ihre Artworks sogar und Nutzer Basic_Rumon666 schenkte dem vollbusigen Frosch sogar eine Art Cover-Artwork. Der Frosch wurde schnell zum Runnung-Gag in der japanischen From-Szene.

Welche Rolle der Frosch im Spiel einnehmen wird, bleibt bislang unklar. Doch schon jetzt scheint er sich als eines der einprägsamsten Monster von The Duskbloods zu etablieren. Und wenn ihr ihn im Spiel seht, werdet ihr jetzt wohl unweigerlich auch an diesen Beitrag und die Artworks zurückdenken. Sorry.

via Automaton Media, Bildmaterial: The Duskbloods, From Software