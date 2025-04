Nightdive wollte eine echte N64-Ikone neu auflegen, aber Nintendo erteilte eine Abfuhr

Nightdive Studios hat bestätigt, dass es einst Pläne gab, an einem Remaster des N64-Klassikers GoldenEye 007 zu arbeiten. Wie Studioleiter Stephen Kick in einem Interview verriet, scheiterte das Vorhaben jedoch an Nintendo.

Trotz eines selbstbewussten Pitches und der Unterstützung der James-Bond-Rechteeigner MGM und Eon wurde das Projekt von Nintendo abgelehnt. Die Antwort des Unternehmens fiel dabei ziemlich eindeutig ablehnend aus.

GoldenEye 007, das 1997 von Rare entwickelt und von Nintendo veröffentlicht wurde, gilt als eines der größten Shooter-Klassiker der Videospielgeschichte. Für Nightdive Studios, bekannt für die Remaster von Klassikern wie Turok 3, Star Wars: Dark Forces und Quake 2, wäre es ein weiterer Meilenstein gewesen. Und gewiss hätte GoldenEye 007 auch gut ins Portfolio gepasst.

Wie Nightdive-Boss Stephen Kick im Interview mit VGC erklärte, habe das Team „sehr viel Anstrengungen“ in die Vorbereitung des Pitches gesteckt, die Vorbereitungen inklusive Gesprächen mit den genannten Rechteinhabern hätten ein Jahr gedauert und ein Team habe schon bereitgestanden. Dann trat man an Nintendo und Kick zufolge sei die Antwort etwa gewesen: „Yeah, no third party’s ever going to touch any Nintendo stuff, ever.“

Dabei ist es gar nicht so, als hätte nie jemand Hand an GoldenEye 007 legen dürfen. Es gibt bekanntlich das Remake von Eurocom von 2010 und einige Neuveröffentlichungen, unter anderem für Xbox One und Xbox Series.

GoldenEye 007 ist mittlerweile Teil des „Nintendo Switch Online“-Angebots für N64-Spiele. N64-Klassiker profitieren mit der Switch 2 von neuen Features wie individuell belegbare Tasten, einer Rückspulfunktion und den Retro-Filtern.

via GameRant, Bildmaterial: Nintendo