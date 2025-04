Hier teasert Capcom erstmals Resident Evil 9 – darauf wetten Fans jedenfalls

Capcom hat ein „Special Video“ veröffentlicht, um 10 Millionen verkaufte Einheiten von Resident Evil 4 Remake zu feiern. Es dauerte nicht lange, bis Fans darin einen Teaser auf „Resident Evil 9“ gefunden haben. Und tatsächlich scheint die Andeutung relativ … deutlich.

Zum Soundtrack von Craig McConnell (The Bullet or The Blade) und der Textzeile „keep your eyes on the road ahead“ ist ein Wegweiser zu sehen, der im Gegensatz zum Spiel (so berichten es Fans) um einen zusätzlichen Anschlag erweitert wurde. Dreht man das Bild um 90 Grad, ergeben die Bretter eine römische IX. Alles Zufall?

Wahrscheinlich nicht. Schaut euch das Video bei Twitter selbst an. Einen Screenshot der besagten Szene seht ihr unten. Resident Evil 9 ist schon lange ein fester Bestandteil der Gerüchteküche. Mit dem neunten Ableger sollen Fans eine „große Neuerfindung der Serie“ erwarten dürfen, besagte kürzlich ein Insider.

Schon vor Monaten ist zudem vermeintlich durchgesickert, dass zu den Schauplätzen von Resident Evil 9 unter anderem ein verlassenes Krankenhaus, Höhlen, ein dunkler Wald, eine Fabrik, ein Labor und ein Tempel gehören sollen. Klingt plausibel. Dass Leon S. Kennedy und Jill Valentine auf der südostasiatisch geprägten Insel mit dabei sein werden, wurde ebenfalls vorhergesagt.

Alles noch sehr windig. Mit der Ankündigung von Resident Evil 9 erfahren wir mehr. Bis dahin darf sich Capcom darüber freuen, dass Resident Evil 4 Remake das am schnellsten verkaufte Spiel der Serie geworden ist.

Bildmaterial: Resident Evil 4, Capcom