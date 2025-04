Final Fantasy VII Remake: Battle Director ließ Erfahrung von Capcom-Hit einfließen

Das Remake von Final Fantasy VII bedeutete in vielerlei Hinsicht eine Generalüberholung des RPG-Klassikers. So auch in Hinblick auf das Kampfsystem, das Echtzeit-Keilereien anstelle von rundenbasierten Gefechten bot.

Entworfen wurde das neue System von der Capcom-Größe Teruki Endo, der in einem Interview mit Inverse verriet, dass er sich bei der Neuinterpretation des FFVII-Kampfsystems von seiner Arbeit an einer der beliebtesten Capcom-Marken inspirieren ließ: Monster Hunter.

Square Enix stellte Endo bereits früh im Entwicklungsprozess ein; zu diesem Zeitpunkt stand bereits fest, dass das neue Kampfsystem nicht rundenbasiert sein würde. Eine konkrete Vorstellung davon, wie es stattdessen funktionieren würde, gab es aber nicht. Und hier kam Endo ins Spiel.

Er hatte gerade als leitender Spieledesigner an Monster Hunter World gearbeitet; also nutzte er sein errungenes Wissen über Action-Elemente, um – kombiniert mit der Technologie von Square Enix – eine „chemische Reaktion“ zu erzeugen. Endo erklärt: „Ich habe mir die diversen ‚Final Fantasy‘-Titel nicht wirklich angesehen, da ich das Gefühl hatte, wenn ich mich zu sehr auf sie verlasse, könnte ich nicht an meine Grenzen gehen.“

„Ich wollte den Spaß eines befehlsbasierten Kampfes einfangen; dieses Gefühl, das man bekommt, nicht unbedingt das System selbst“, erklärte Endo. „Also habe ich das System von Grund auf neu entwickelt, und es war vielleicht Zufall, dass sich Teile davon ähnlich anfühlten wie in anderen Spielen [wie Final Fantasy XIII].“

Final Fantasy VII Remake ersetzt zwar das traditionelle ATB-Kampfsystem durch Echtzeit-Action, schafft das alte Modell aber nicht vollständig ab. Endo fand einen einzigartigen Weg, die alten Aktionsleisten wieder zu integrieren, indem er SpielerInnen sie mit regulären Angriffen füllen ließ, um Spezialfähigkeiten und Zauber freizusetzen. So wurden die beiden Systeme vereint – Tradition trifft quasi auf Moderne.

