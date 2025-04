Ein weiteres Wii-U-Spiel könnte bald für Nintendo Switch 2 angekündigt werden

Mit Xenoblade Chronicles X: Definitive Edition sollte der letzte größere Wii-U-Titel kürzlich auch seinen Weg auf die Switch gefunden haben. Der letzte Titel? Wirklich? Was 3DS-Spiele angeht, gibt es da sicherlich noch mehr Potenzial. Kirby Planet Robobot war lange ein Gerücht, doch hat es sich bis heute nicht bewahrheitet.

Im Rahmen der „Nintendo Switch 2“-Direct stellte Nintendo zahlreiche neue und alte Spiele vor. Und auch ein Wii-U- respektive 3DS-Spiel wurde dabei kurz gezeigt, ob nun absichtlich oder nicht. Fans spekulieren deshalb, dass es bald eine Portierung für die Switch-Familie geben könnte.

Die Rede ist von Yoshi’s Woolly World für Wii U, das mit Poochy & Yoshi’s Woolly World einst eine komprimierte 3DS-Version erhalten hat. In der US-Präsentation der Show haben Fans im Segment „Kompatibel mit der Switch 2“ kurzzeitig das 3DS-Cover erblickt, Bluesky-Nutzer Joshua Goldie hat diesen Moment festgehalten.

In anderen regionalen Versionen der Präsentation, etwa in der UK-Ausgabe und der japanischen Ausgabe, war hingegen das Cover von Yoshi’s Crafted World (Switch) zu sehen, was einige Beobachter als Hinweis auf einen Fehler in der US-Ausgabe deute, wie GameRant berichtet.

Allerdings scheint das Cover-Artwork in der US-Ausgabe gegenüber dem Wii-U- und 3DS-Original-Coverartwork erweitert zu sein, was gegen eine Verwechslung spricht. Ob es sich um eine gezielte Andeutung, ein Versehen oder schlicht um Platzhaltergrafiken handelt, ist derzeit unklar.

Bildmaterial: Poochy & Yoshi’s Woolly World, Nintendo