Die Naruto Shippuden Kollektion von Secretlab ist jetzt auch bei uns in Europa verfügbar

Wie Secretlab bekannt gibt, ist die Naruto Shippuden Kollektion ab sofort auch für Fans in Europa verfügbar. Die Kollektion entstand in enger Zusammenarbeit mit VIZ Media und feiert zwei Jahrzehnte der beliebten „Naruto“-Marke mit Designs, die bekannte Charaktere aus der Serie würdigen.

Mit dabei ist unter anderem der beliebte Secretlab TITAN Evo Stuhl in der Akatsuki Edition sowie eine passende Ausführung des Schreibtischs Magnus Pro. Im Online-Store von Secretlab* werdet ihr fündig, wo es derzeit übrigens auch einige attraktive Osterangebote gibt.

Der TITAN Evo Stuhl ist in den Größen S, R und XL verfügbar und mit dem speziellen „Secretlab SoftWeave Plus“-Gewebe bezogen, das mit seiner Langlebigkeit und angenehmen Haptik wirbt. Das Design greift zentrale Symbole der Akatsuki auf, darunter das ikonische rote Wolkensymbol.

„Das ikonische rote Akatsuki-Symbol, eine düstere Erinnerung an den Blutregen inmitten der Kriege, die zur Entstehung der abtrünnigen Organisation führten, ist auf der Vorder- und Rückseite des Stuhls sowie auf den Seitenflügeln in einem gesteppten Muster eingestickt“, erklärt Secretlab. Ein metallisiertes Schild auf der Rückenlehne zeigt das durchgestrichene Symbol, das die Trennung der Mitglieder von ihren ursprünglichen Dörfern symbolisiert.

Auch der höhenverstellbare Metallschreibtisch Secretlab MAGNUS Pro ist nun in der Akatsuki Edition erhältlich. Der Schreibtisch, der für seine starke Kabelmanagement-Lösung bekannt ist, wird in den Größen 1,5 Meter und 1,77 Meter angeboten. Passend dazu gibt es die Secretlab MAGPAD Schreibtischunterlage und das MAGNUS Kabelmanagement Bundle, die ebenfalls separat erhältlich sind.

Wer seinen bestehenden Secretlab TITAN Evo Stuhl optisch auffrischen möchte, kann zu den neuen Secretlab SKINS Lite Premium-Stuhlhüllen greifen. Diese sind in Designs erhältlich, die von Naruto Uzumaki, Sasuke Uchiha und den Akatsuki inspiriert wurden. Der Versand der Kollektion erfolgt in alle EU-Länder sowie in die Schweiz und nach Liechtenstein.

Bildmaterial: Secretlab