Atlus eröffnet Fanclub mit exklusiven Inhalten zum kommenden Raidou Remastered

Mit Raidou Remastered hatte Atlus bei der Nintendo Direct zuletzt für eine nischige Überraschung gesorgt. Damit sich Gleichgesinnte treffen können, hat man jetzt einen Fanclub eröffnet. Wirklich wahr.

Die sogenannte Beschwörergilde ist der erste offizielle Fanclub für das kommende Action-RPG. Mit der kostenlosen Anmeldung erhalten Fans nicht nur die Möglichkeit, sich frühzeitig über Neuigkeiten rund um das Spiel zu informieren, sondern auch Zugang zu exklusiven Inhalten und Aktionen.

Als Willkommensgeschenk steht allen Mitgliedern der erste Teil des Mangas Raidou Kuzunoha vs. The Lone Marebito kostenlos in digitaler Form zur Verfügung. In dieser Geschichte legt sich Raidou mit einer geheimen Organisation an, die in der Hauptstadt für Chaos sorgt. Zum ersten Mal wurde der Manga offiziell in mehrere Sprachen übersetzt, darunter Deutsch. Den Anfang macht allerdings die englische Version, die weiteren Sprachfassungen sollen zu einem späteren Zeitpunkt folgen.

Die Beschwörergilde soll auch künftig der zentrale Treffpunkt für Fans sein, um an besonderen Aktionen teilzunehmen, exklusive Einblicke in das Spiel zu erhalten und bei Werbe- sowie Geschenkaktionen rund um Raidou Remastered dabei zu sein. Die Anmeldung zur Beschwörergilde ist hier möglich.

Bei dem Spiel selbst handelt es sich um ein Remaster des ursprünglich für PS2 erschienenen Devil Summoner: Raidou Kuzunoha vs. The Soulless Army. Neben einem überarbeiteten Kampfsystem dürfen sich Fans auf verbesserte Grafik, eine neu vertonte Hauptgeschichte und moderne Komfortfunktionen freuen.

Raidou Remastered erscheint am 19. Juni 2025 für PlayStation, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch, Steam und Xbox Series. Eine Handelsversion findet ihr bei Amazon* für Switch und PS5.

Bildmaterial: Raidou Remastered: The Mystery of the Soulless Army, Atlus