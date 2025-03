Wenn ihr schon immer ein Persona-Kochbuch wolltet, dann schlägt jetzt eure Stunde

Fans der Persona-Reihe können sich bald nicht nur in die Videospielwelten stürzen, sondern auch in ihre Küchen. Atlus hat ein offizielles Persona-Kochbuch angekündigt, das am 23. September 2025 erscheinen soll.

Persona: The Official Cookbook* enthält insgesamt 55 Rezepte, die von den ikonischen Gerichten der Serie inspiriert sind. Mit dabei sind unter anderem das berühmte LeBlanc-Curry aus Persona 5 und die Mega Beef Bowl Challenge aus Persona 4.

Das Buch wird von Jarrett Melendez geschrieben, der bereits für Publikationen wie Bon Appétit tätig war und Erfahrung mit Franchise-Kochbüchern hat – unter anderem für Pokémon und Percy Jackson. Die Rezepte orientieren sich an den kulinarischen Highlights der Reihe und ermöglichen es Fans, Gerichte aus ihren Lieblingsspielen nachzukochen.

Von proteinreichen Mahlzeiten, wie sie Akihiko in Persona 3 bevorzugt, über Chies Steak aus Persona 4 bis hin zu einem ganzen Festmahl für die Phantomdiebe aus Persona 5 – das Kochbuch deckt eine breite Palette ab. Auch berüchtigte Kreationen wie das mysteriöse Mystery Food X von Yukiko und Chie sind enthalten.

Neben detaillierten Rezeptanleitungen bietet das Buch ansprechende Food-Fotografie und Bezüge zur Lore der Spiele. Das Persona: The Official Cookbook kann bereits bei Amazon* vorbestellt werden. Die Hardcover-Version kostet knapp 29 Euro.

via GoNintendo, Bildmaterial: Persona: The Official Cookbook, Atlus