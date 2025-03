Square Enix: Mitarbeiter entdecken gewaltige Sammlung unberührter Retro-Spiele

Square Enix ist zwar vor allem für seine Arbeit an Serien wie Final Fantasy und Dragon Quest bekannt, hat aber auch zahlreiche andere beliebte Titel entwickelt. Das Unternehmen verfügt über eine umfangreiche Sammlung klassischer Spiele, von denen viele häufig neu aufgelegt werden, damit neue Generationen von Fans ihre Freude daran haben. Jetzt haben Mitarbeitende unerwartet und an einem ungewöhnlichen Ort einen verborgenen Schatz an unberührten Retro-Spielen entdeckt.

Wie Lee Singleton auf LinkedIn enthüllte, wurde in einem alten Lagercontainer, der über 20 Jahre lang versiegelt war, ein Vorrat an makellosen Retro-Spielen entdeckt. Der Container, der sich in einem externen Lager befand, enthielt eine Fülle klassischer Titel, darunter Hard Drivin‘, Klax und Badlands. Neben den Spielen entdeckten die MitarbeiterInnen auch Vintage-Artikel, etwa eine „Tomb Raider“-Actionfigur.

Singleton merkte an, dass die MitarbeiterInnen eingeladen waren, mitzunehmen, was sie wollten, aber nachdem sein Post Aufmerksamkeit erregt hatte, meldete sich das National Videogame Museum und schlug vor, dass dieses das perfekte Zuhause für die historische Sammlung sein könnte.

Viele der im Container gefundenen Spiele wurden von Domark Limited und dessen Nachfolger Eidos Interactive veröffentlicht. Unter den entdeckten Spielen war eine PC-Version von Omikron: The Nomad Soul, einem Kultklassiker von Quantic Dream. Ein weiteres in der Sammlung vergrabenes Juwel war The Living Daylights – ein James-Bond-Titel von 1987, der auf dem gleichnamigen Film basiert.

via GameRant, Bildmaterial: Square Enix