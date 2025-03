Square Enix klagt nach Datenklau gegen ehemaligen „Front Mission“-Kollaborateur

Vor einigen Jahren kamen Square Enix und Mobile-Entwickler Blackjack Studios zusammen, um gemeinsam Front Mission 2089: Borderscape zu entwickeln. Der Titel kam nach seiner Ankündigung im April 2022 aber nie zustande. Gute drei Jahre später klagt Square Enix nun gegen BlackJack Studio. Der Grund: Der Entwickler verwende Vermögenswerte aus der gescheiterten Kooperation für sein neues Spiel.

Die am 13. März in Seattle eingereichte Klage besagt, dass BlackJack Studio – bekannt durch seine Muttergesellschaft HK Ten Tree Limited – Vermögenswerte aus dem eingestellten Mobile-Spiel Front Mission in seinem neuesten Titel Metal Storm (in Japan und China Mecharashi) verwendet. Das 26-seitige Dokument enthält Screenshots und weitere Beispiele der mutmaßlichen Urheberrechtsverletzung.