Sechs Jahre nach der Ankündigung: Insider will wissen, wann Hollow Knight: Silksong erscheint

Hollow Knight: Silksong bringt Fans des Erstlings um den Verstand. Erstmals im Februar 2019 enthüllt, wurde es in den darauffolgenden Jahren – von sporadischen Entwicklungsupdates abgesehen – still um das Projekt.

Im vergangenen Januar bestätigte Matthew Griffin, Leiter für Marketing und Publishing bei Team Cherry, erneut, dass sich Hollow Knight: Silksong noch in der Entwicklung befinde und irgendwann „erscheinen wird“, was den Fans Hoffnung machte. Außerdem hat Xbox Hollow Knight: Silksong in einem seiner letzten „Xbox Wire“-Posts erwähnt – sicherlich auch ein guter Indikator für das Voranschreiten des Projekts.