Pokémon-Legenden: Z-A wird das Director-Debüt von Haruka Tochigi

Haruka Tochigi, Entwickler bei Game Freak, wurde als Game Director von Pokémon-Legenden: Z-A bestätigt. Nachdem das Spiel bei den Famitsu Dengeki Game Awards 2024 als „Most Anticipated Game of 2025“ ausgezeichnet wurde, nahm Tochigi als Director die Ehrung entgegen und bedankte sich bei den Fans für ihre Geduld und Unterstützung.

Er bestätigte dabei auch, dass sich Pokémon-Legenden: Z-A in der „finalen Fine-Tuning-Phase“ der Entwicklung befinde, ein genaues Veröffentlichungsdatum steht bislang jedoch noch nicht fest und wurde auch zuletzt zum Pokémon Day nicht mitgeteilt, obwohl viele Fans darauf hofften.

Für Tochigi ist Pokémon-Legenden: Z-A das erste Projekt als Game Director. Seit Pokémon Omega Rubin und Alpha Saphir war er in verschiedenen Rollen an der Reihe beteiligt, zuletzt als 3D Visual Section Director bei Pokémon Karmesin und Purpur. Tochigi arbeitete zuvor außerdem als CG Director an Pokémon-Legenden: Arceus.

Tochigi erklärte weiterhin in dem Statement, das von Lewtwo übersetzt und von GameRant aufgegriffen wurde, dass das Spiel die Umgebung von Illumina City nutzen wird, um neue Gameplay-Elemente einzuführen. Pokémon-Fans dürften gespannt sein, welche Neuerungen der Debüt-Director einführt. Dank des „Legenden“-Ablegers hat er dazu wohl mehr Gelegenheit als in einem Hauptspiel der Reihe.

Pokémon-Legenden: Z-A wird die Fans nach Illumina City in der Kalos-Region zurückführen und sich an das Konzept seines Vorgängers Pokémon-Legenden: Arceus anlehnen. Fans können sich in offenen Zonen frei bewegen, Pokémon fangen und in den Straßen und Parks von Illumina City gegen wilde Pokémon sowie Trainer kämpfen.

Schon jetzt wissen wir, dass Pokémon-Legenden: Z-A vor allem Neuerungen im Kampfsystem mit sich bringt. So gibt es ein Echtzeitkampfsystem. Attacken werden mit kurzen Abklingzeiten versehen und manche Angriffe können aktiv ausgewichen werden. Eine weitere bedeutende Rückkehr ist die Mega-Entwicklung, die als zentrale Kampfmechanik wieder ins Spiel integriert wird. Ob dabei neue Formen hinzukommen, bleibt abzuwarten.

