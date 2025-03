Mihoyo entlässt Genshin-Impact-Darsteller und Fans vermuten politische Gründe

Wie „Genshin Impact“-Entwickler Mihoyo bei Twitter verkündet hat, wird der japanische Synchronschauspieler Showtaro Morikubo künftig nicht länger als Darsteller der Figur Ifa aus Genshin Impact tätig sein.

In der entsprechenden Erklärung werden „verschiedene Umstände“ als vager Grund für die Umbesetzung angegeben. Fans vermuten derweil, dass die plötzliche Ankündigung gar politische Gründe haben könnte.

Wie japanischsprachige User auf Twitter anmerken, trat Showtaro Morikubo im August 2024 bei einer Live-Lesung in Tokio mit dem Titel „Inochigake no Shougen“ (etwa: lebensgefährliche Zeugnisse) auf. Diese basierte auf dem gleichnamigen Buch von Tomomi Shimizu, das Zeugnisse von Uiguren enthält. Darin wird der Umgang der chinesischen Regierung mit den Uiguren mit der Unterdrückung und dem Völkermord an den Juden durch die NSDAP verglichen.

Ursprünglich wurde bereits im Oktober 2024 – also zwei Monate nach der Aufführung von „Inochigake no Shougen“ – angekündigt, dass Morikubo Ifa in der japanischen Version von Genshin Impact sprechen würde. Die Erklärung für die Umbesetzung kommt nun also verhältnismäßig plötzlich. Sollte der Grund für Morikubos Entlassung ausschließlich auf das Stück zurückzuführen sein, in dem er letztes Jahr mitwirkte, ist unklar, warum Mihoyo überhaupt seinen Auftritt in Genshin Impact angekündigt hat.

via Automaton Media, Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo