Japanische Studios trotzen den schweren Zeiten und erzielen Rekord um Rekorde

Die AAA-Spielebranche macht in den letzten Jahren bekanntlich schwere Zeiten durch. Massenentlassungen, Studioschließungen und eingestampfte Projekte sind im Westen quasi an der Tagesordnung. In Japan haben große Spiele- und Konsolenentwickler derweil eine starke Performance an den Tag gelegt.

Die Aktien der meisten börsennotierten AAA-Spieleunternehmen in Japan stiegen im Februar und März 2025 auf Allzeithochs, wie Branchenanalyst Dr. Serkan Toto auf Kantan Games berichtet. Dazu gehören die großen Player Sony, Nintendo, Konami, Capcom und Bandai Namco.